Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Друзей» объяснила, почему не смотрела сериал

Актриса Лиза Кудроу спустя десятилетия посмотрела сериал «Друзья»
Bright/Kauffman/Crane Productions/Global Look Press

Американская актриса Лиза Кудроу призналась, что посмотрела ситком «Друзья», в котором она сыграла главную роль, только спустя десятилетия после выхода в эфир. Побеседовавшую со своей коллегой по проекту Дженнифер Энистон артистку цитирует Independent.

62-летняя Кудроу сыграла эксцентричную Фиби Буффе в популярном сериале о жизни шести близких друзей. Среди ее коллег по фильму также были Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри.

Несмотря на огромную мировую популярность сериала на протяжении всех его 10 сезонов с 1994 по 2004 год, Кудроу воздерживалась от его просмотра.

«Я просто не могла сидеть дома и допустить, чтобы кто-нибудь проходил мимо и видел, как я смотрю шоу, в котором снимаюсь. Мне было неловко», — объяснила 62-летняя актриса.

Лиза Кудроу призналась, что всем сердцем полюбила сериал и смотрела его до раннего утра.

«Я была так счастлива, когда смотрела его», — говорит она.

Кудроу добавила, что ей понравились эпизоды, посвященные Дню благодарения, особенно тот, в котором главную роль сыграл Брэд Питт — бывший муж Энистон.

Актриса добавила, что с удовольствием снялась бы в еще одном ситкоме с Энистон и Кокс.

Ранее Лиза Кудроу раскрыла, сколько денег получает за сериал «Друзья» каждый год.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!