Звезда «Друзей» объяснила, почему не смотрела сериал

Американская актриса Лиза Кудроу призналась, что посмотрела ситком «Друзья», в котором она сыграла главную роль, только спустя десятилетия после выхода в эфир. Побеседовавшую со своей коллегой по проекту Дженнифер Энистон артистку цитирует Independent.

62-летняя Кудроу сыграла эксцентричную Фиби Буффе в популярном сериале о жизни шести близких друзей. Среди ее коллег по фильму также были Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри.

Несмотря на огромную мировую популярность сериала на протяжении всех его 10 сезонов с 1994 по 2004 год, Кудроу воздерживалась от его просмотра.

«Я просто не могла сидеть дома и допустить, чтобы кто-нибудь проходил мимо и видел, как я смотрю шоу, в котором снимаюсь. Мне было неловко», — объяснила 62-летняя актриса.

Лиза Кудроу призналась, что всем сердцем полюбила сериал и смотрела его до раннего утра.

«Я была так счастлива, когда смотрела его», — говорит она.

Кудроу добавила, что ей понравились эпизоды, посвященные Дню благодарения, особенно тот, в котором главную роль сыграл Брэд Питт — бывший муж Энистон.

Актриса добавила, что с удовольствием снялась бы в еще одном ситкоме с Энистон и Кокс.

Ранее Лиза Кудроу раскрыла, сколько денег получает за сериал «Друзья» каждый год.