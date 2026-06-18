Cоседов о Пугачевой: «Очень низко пала»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил в интервью Общественной службе новостей, что Алла Пугачева утратила популярность и напрасно пытается вернуть былую славу.

Соседов признался, что иронично относится к попыткам Пугачевой «омолодиться» и перезапустить карьеру. Он считает, что никакие внешние изменения не вернут ей утраченную молодость, а сама певица «очень низко пала».

«Сколько ни меняй внешность, молодость уже не вернешь. Алла очень низко пала, и мне смешно видеть, как она пытается молодиться, как пытается перезапустить свое творчество. Все ее слушатели остались в России. За ее пределами она никому не нужна», — заявил эксперт.

Критик также добавил, что Пугачевой следовало уйти со сцены после 50 лет. Он считает, что именно из-за того, что артистка не покинула сцену своевременно, на нее обрушился «весь ужас и негатив».

В начале мая Соседов заявлял, что певец Shaman тоже утратил былую популярность. Эксперт отмечал, что артист с таким уровнем дохода, как Дронов, обязан выпускать качественные хиты и не терять связь с аудиторией. Затем музкритик подчеркивал, что певец Ваня Дмитриенко уже занял место Дронова на российской сцене.

Ранее сообщалось, что Вику Цыганову уличили в двойных стандартах.