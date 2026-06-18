Сати Казанова рассказала, когда пользуется ИИ

Певица Сати Казанова в беседе с kp.ru усомнилась, что искусственный интеллект можно ограничить.

Казанова отметила, что ИИ, как и любая технология, может использоваться как во благо, так и во вред. Артистка не стала отрицать, что сама использует нейросети. Певица обращается к помощи нейросети во время работы над рефератом или докладом. По словам исполнительницы, ИИ помогает структурировать материал и организовывать мысли.

«С одной стороны, это очень интересно и полезно. С другой — немного расхолаживает нас. Но мир уже не будет прежним. Есть люди, которые находят в нем и собеседника, и психолога. И это, к сожалению, только начало. Человечество дойдет до того, что человек будет бояться с живым человеком поговорить, поведать о своей боли. А предпочтет с нейросетью, потому что она же все снесет», — отметила певица.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Ранее Александр Ревва предложил создать отдельные чарты для ИИ-музыки.