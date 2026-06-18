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Культура

Овечкин снялся в финальной серии «Беспринципных»

Хоккеист Александр Овечкин сыграл в новом сезоне «Беспринципных»
Кинопоиск

Хоккеист Александр Овечкин принял участие в пятом сезоне сериала «Беспринципные». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Овечкин появился в финальной серии сезона. Эпизод вышел 18 июня. Хоккеист стал ответом на одну из главных интриг последних серий. Он оказался собеседником Славика, который постоянно пытался завлечь своими историями самых разных знаменитостей. В предыдущих сезонах в этой роли себя попробовали писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, Александр Цыпкин, рэпер Тимати и журналист Владимир Познер.

Пятый сезон «Беспринципных» стартовал 30 апреля. По сюжету, на Патрики приехала питерская интеллигенция — герои спин-оффа «Беспринципные в Питере», — и это изменило привычный ритм местной богемы. К своим ролям вернулись Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Игорь Верник, Александра Ребенок, Павел Ворожцов и Марина Доможирова.
К актерскому составу также присоединились Ольга Дибцева, Алена Хмельницкая, Леона Канделаки, Александр Мизев, Зоя Фуц, Екатерина Кабак и Михаил Гребенщиков.

Ранее сообщалось, что дебют Ефремова в кино был отложен из-за проблем с финансированием.

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