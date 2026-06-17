СМИ: дебют Ефремова в кино отложен из-за проблем с финансированием

Съемки сериала «Кукольник» с Михаилом Ефремовым перенесли из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает Telegram-канал «Культовые российские сериалы».

Драма основана на реальной истории. В посте сказано, что съемки должны были проходить этим летом, но были перенесены на следующий год.

«Кукольник» стал бы первой крупной работой в кино Михаила Ефремова после освобождения. Помимо него, в сериале должны были сниматься Иван Янковский и Аглая Тарасова, которой назначили три года лишения свободы условно по делу о контрабанде наркотических средств.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

В марте Михаил Ефремов впервые после выхода по УДО сыграл главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

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