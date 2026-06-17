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Культура

Xolidayboy расплакался при разговоре об отце: «Это его выбор»

Певец Xolidayboy не смог сдержать слез, рассказывая об отце с зависимостью
xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) не смог сдержать слез в интервью с Лаурой Джугелией, когда речь зашла о его отце, страдающем алкогольной зависимостью.

По словам Минаева, он неоднократно пытался помочь родителю, но все усилия были напрасными.

«Я в определенный момент понял, что нужно это принять. Это его выбор, его жизнь. Я никто, чтобы судить. Мы все пытались помочь. Все пытались как‑то повлиять на это», — сказал артист.

Xolidayboy также отметил, что сейчас полностью обеспечивает своего отца, а также мать и других родственников.

В той же беседе Минаев назвал настоящим подарком судьбы свою девушку, имя которой предпочитает не раскрывать. Xolidayboy признался, что не понимает, за что ему достался такой подарок. Он подытожил свой комментарий фразой: «Я просто хрен с горы и не знаю, за что мне такой подарок с небес».

Певец Xolidayboy начинал свой пусть с юмористических скетчей в TikTok, но широкой аудитории стал известен после выхода синглов «Мармеладный дом» и «Моя хулиганка».

Ранее сообщалось, что директор Хлебниковой стал жертвой мошенников.

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