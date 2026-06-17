Директор Хлебниковой стал жертвой мошенников: «В МФЦ лишь развели руками»

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс сообщил RT, что стал жертвой мошенников.

Прайс рассказал, что 10 июня получил смс о регистрации нового номера телефона через его «Госуслуги». Мужчина уточнил, что у него не было там аккаунта. Он предпочитал ходить в госсорганы напрямую. Как оказалось, мошенники могут его создать.

В МФЦ Прайс узнал, что его полноценный аккаунт с электронной подписью на паспорт москвича был зарегистрирован 18 марта 2026 года. Страница была подтверждена через день в администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области — за три тысячи километров от Москвы.

«Я там никогда не был. Но в МФЦ лишь развели руками: аккаунт реален, подпись выпущена. Мне посоветовали только одно — бежать в полицию», — рассказал директор певицы.

Сотрудники приняли заявление и начали проверку по факту создания от его имени аккаунта на «Госуслугах». Мужчина получил доступ к созданному мошенниками аккаунту и заблокировал все новые номера, оформленные на его имя. Как оказалось, аферисты выпустили шесть сим-карт у трех мобильных операторов, а также авторизовались в системах Яндекс Банка и Ozon Банка.

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