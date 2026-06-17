Wylsacom назвал черты, которые отличают русских

Блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) выделил черты, которые, по его мнению, отличают русских людей. Об этом он сообщил в интервью проекту Metametrica.

По словам Петухова, жители России — добрые и отзывчивые: они всегда готовы поддержать в сложной ситуации. Блогер сравнил это с поведением западных людей: поначалу те кажутся приветливыми, но впоследствии «будут строить тебе козни».

«Если ты пробился через некую негативную и недоверчивую завесу, тебя встречает очень добрый человек», — отметил Wylsacom.

Блогер также назвал отличительными особенностями русских смекалку и умение добиваться своего вопреки трудностям.

«Если человеку надо русскому, он все сделает и все добудет. Это наша особенность и уникальность», — подчеркнул он.

В феврале Белый считает, что жители Европы и выходцы из России, Украины и Белоруссии по-разному относятся к работе из-за тяжелого детства.

«Мы были хитрыми и умелыми, потому что детство было [трудным]. Все время приходилось что-то чинить. Я помню, что начал любить школу, потому что там я мог избежать работы с отцом. У меня не было обычного детства», — рассказал юморист.

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