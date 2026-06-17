Катя Лель призналась, что не умеет пить: «Для меня бокал — это выше крыши»

Певица Катя Лель призналась в беседе с «Пятым каналом», что не умеет пить спиртное.

«Для меня бокал — это выше крыши, потому что у меня организм не принимает алкоголь», — объяснила артистка.

Лель призналась, что даже при большом желании она не может пить больше одного бокала алкоголя. Как отметила певица, после второго стакана ей сразу же становится плохо. Артистка призналась, что выступает за умеренное употребление. По ее мнению, все должно быть дозировано и в меру для здоровья организма.

В апреле Лель призналась, что требования продюсера Максима Фадеева серьезно сказались на ее здоровье.

По словам Лель, Фадеев вынуждал ее похудеть к релизу трека «Мой мармеладный». Продюсер хотел, чтобы артистка была очень худой, сухой и накачанной. В тот период певица ежедневно занималась с четырехкратной чемпионкой мира по фитнесу. Из-за постоянных занятий с слишком тяжелыми штангами и гантелями артистка подорвала себе здоровье, в частности позвоночник.

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