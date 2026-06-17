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Культура

Названы самые жизнерадостные и угрюмые регионы России

Чеченскую Республику назвали одним из угрюмых регионов России
KION

Чеченская Республика оказалась в списке одних из угрюмых регионов России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН» со ссылкой на свой анализ.

К премьере паранормальной комедии «Зовите Витю!» было проанализировано потребление юмористических фильмов и сериалов за последний год, чтобы узнать, как россияне смотрят картины этого жанра. Кировская и Рязанская области оказались самыми «жизнерадостными» регионами.

Орловская, Саратовская, Тамбовская, Нижегородская, Волгоградская, Вологодская и Новгородская области также вошли в этот список. Менее всего комедии находили отклик среди уроженцев южных регионов, таких как Дагестан, Ингушетия и Чечня.

За последний год самыми востребованными юмористическими проектами стали сериал «Виноград» с Павлом Прилучным и Нино Нинидзе; «Три сестры» с Павлом Деревянко и Ларисой Гузеевой; «Первокурсницы», «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым; «Праздники», «Мажорка»; «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Прилучным; «Семьянин» с Деревянко и Юлией Снигирь; «Батя 2. Дед» с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым и «Туда» с Ириной Старшенбаум.

Ранее сообщалось, что Сергей Орлов сыграет свадьбу на Пхукете за $500 тысяч.

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