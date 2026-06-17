Жену гендиректора «Джема» отправили под домашний арест

Суд отправил жену генерального директора ООО «Издательство Джем» Андрея Черкасова под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Следствие заподозрило супруга Черкасова в сообщничестве в деле о мошенничестве. На данный момент гендиректор лейбла находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном создании юридического лица.

Осенью 2024 года гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов заявил, что основатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков незаконно использует около 15 композиций, права на которые принадлежат лейблу.

10 декабря 2024 года продюсер и аффилированные с ним лица добились блокировки фильма «Руки вверх!» на платформах «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт». Позже Жуков обратился к главе Следственного комитета и председателю Верховного суда с просьбой о содействии. Музыкант пояснил, что Черкасов предъявил претензии на основе документа 2006 года, подписанного экс-продюсером группы Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с коллективом.

9 июня 2026-го Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Издательство Джем».

Ранее Диану Шурыгину отправили под домашний арест из-за распространения порно.