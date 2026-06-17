Стало известно о сотрудничестве со следствием продюсера Линды

Саунд-продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием по уголовному делу о мошенничестве. Это следует из одного из ходатайств его защиты, сообщает ТАСС.

«Его (Кувшинова. — «Газета.Ru») сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости его изоляции от общества», — говорится в документе.

15 июня Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста Кувшинову. Мосгорсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

14 мая Кувшинова отправили под домашний арест до 20 июня. Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на песни композитора Максима Фадеева по поддельным документам.

По мнению следователей, еще до 2009 года фигуранты якобы изготовили фиктивные договоры, связанные с музыкальными произведениями Фадеева, предназначенными для Линды. Фадеева и Гейман допросили, показания обоих не указывают на Кувшинова как на мошенника. Сама Линда проходит по делу как свидетель, Фадеев признан потерпевшим.

Ранее на Линду напала проводница из-за песен о наркотиках.