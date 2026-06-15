Суд утвердил арест продюсеру певицы Линды

Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста саунд-продюсеру певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, мосгорсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

14 мая Кувшинова отправили под домашний арест до 20 июня. Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на песни Максима Фадеева по поддельным документам.

По мнению следователей, еще до 2009 года фигуранты якобы изготовили фиктивные договоры, связанные с музыкальными произведениями Фадеева, предназначенными для Линды. Фадеева и Гейман допросили, показания обоих не указывают на Кувшинова как на мошенника. Сама Линда проходит по делу как свидетель, Фадеев признан потерпевшим.

Ранее на Линду напала проводница из-за песен о наркотиках.