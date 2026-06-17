С Клавы Коки взыскали долги по коммуналке

В Москве суд взыскал с певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно им, в 2025 и 2026 годах на артистку подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В них шла речь взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Суд постановил удовлетворить все иски. Решения вступили в законную силу.

В материалах не называются суммы взыскиваемых долгов.

12 июня Клава Кока рассказала, что купила для своей семьи дом. Певица призналась, что на реализацию этой мечты у нее ушло десять лет.

Звезда родилась 23 июля 1996 года в Екатеринбурге, а в 13 лет она с семьей переехала в столицу. После окончания школы артистка планировала поступать во ВГИК, но на бюджет она не прошла по баллам за ЕГЭ, и в итоге стала студенткой факультета государственной службы и управления в РАНХиГС.

В 2015 году Клава Кока выпустила свой дебютный альбом «Кусто», в него вошли 6 композиций в стиле кантри-поп. Тогда же звезда успешно прошла кастинг в реалити-шоу «Молодая кровь» и позже заключила контракт с лейблом Black Star Inc.

Ранее Клава Кока во второй раз попала в базу украинского «Миротворца».