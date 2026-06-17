Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

С Клавы Коки взыскали долги по коммуналке

В Москве суд взыскал с певицы Клавы Коки долги по коммуналке
klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве суд взыскал с певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно им, в 2025 и 2026 годах на артистку подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В них шла речь взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Суд постановил удовлетворить все иски. Решения вступили в законную силу.

В материалах не называются суммы взыскиваемых долгов.

12 июня Клава Кока рассказала, что купила для своей семьи дом. Певица призналась, что на реализацию этой мечты у нее ушло десять лет.

Звезда родилась 23 июля 1996 года в Екатеринбурге, а в 13 лет она с семьей переехала в столицу. После окончания школы артистка планировала поступать во ВГИК, но на бюджет она не прошла по баллам за ЕГЭ, и в итоге стала студенткой факультета государственной службы и управления в РАНХиГС.

В 2015 году Клава Кока выпустила свой дебютный альбом «Кусто», в него вошли 6 композиций в стиле кантри-поп. Тогда же звезда успешно прошла кастинг в реалити-шоу «Молодая кровь» и позже заключила контракт с лейблом Black Star Inc.

Ранее Клава Кока во второй раз попала в базу украинского «Миротворца».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!