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Культура

Стала известна причина смерти актрисы из фильма «О чем говорят мужчины»

РИА: актриса Алиса Песоцкая умерла от рака
Кинокомпания «Квадрат»

Актриса Алиса Песоцкая умерла после нескольких месяцев борьбы с раком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение артистки.

Песоцкой диагностировали рак 12 апреля. Врачи провели ей срочную операцию и выписали 12 мая – в день рождения актрисы. Через неделю артистке стало хуже. Из-за этого ее снова госпитализировали. 3 июня актрису посетил священник, который совершил причастие. Через несколько часов Песоцкой не стало. Она находилась в 62-й больнице города Красногорск.

«Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам, и метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы», — рассказали в окружении актрисы.

Песоцкую похоронили на Красногорском кладбище в Москве.

Актриса стала наиболее известна после роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины».Она также работала в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида» и «Дом образцового содержания». Последней работой Песоцкой в кино стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне».

Ранее умерла 35-летняя звезда турецких сериалов.

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