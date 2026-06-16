Звезда «Твое сердце будет разбито» рассказал, как оказался на грани кончины

Актер Даниэль Вегас заявил, что его жизнь поменялась после аварии

Актер Даниэль Вегас в беседе с изданием «СтарХит» признался, что оказался на грани кончины после аварии.

Вегас рассказал, что авария изменила его жизнь. По словам артиста, у него сменился круг общения после инцидента. Актер столкнулся с потерей друзей, которых считал близкими. А менее близкие люди показали себя с другой стороны.

«Жизнь мне такой градус повысила событий, что даже в аварию попал я, и тогда мой стакан полностью уже опустел, и в него вошло новое прекрасное, и люди в том числе. То, что со мной случилось, это вообще священный случай, я бы так сказал. Он мне многое показал, людей вокруг проявил. И благодаря этому у меня сложилось невероятное окружение настоящих друзей», — поделился артист.

По словам Вегаса, авария ему показала, что нет ничего важнее жизни. Артист также ответил на вопрос, готов ли он полететь в космос. Он отметил положительно.

«Это дело рискованное, и я готов рискнуть», — заявил актер.

Даниэль Вегас стал известен по роли хулигана Барса в фильме «Твое сердце будет разбито».

Ранее сообщалось, что «Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат.