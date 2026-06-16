Павел Прилучный научился спасать людей

Артисты Павел и Зепюр Прилучные и Денис Шведов приняли участие в учениях Международного слета волонтеров-поисковиков в Нижегородской области. Об артистах, которые научились спасать людей, «Газете.Ru» рассказали в пресс-центре Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Гости приняли участие в медицинском интенсиве и вместе с поисковиками учились накладывать жгут, выполнять непрямой массаж сердца, фиксировать условные травмы и действовать при обнаружении пострадавшего.

«Нам очень близки эти ребята. Мы с большим уважением относимся к волонтерам-поисковикам, потому что понимаем: значительную часть своей жизни они посвящают помощи другим людям», — отметил Прилучный.

Денис Шведов отметил серьезность подготовки добровольцев.

«Людей нужно обучать так, чтобы они могли действительно помочь и спасти человека — и при этом сами не стали жертвами и не пострадали. Для этого нужны навыки, и здесь они даются в полном объеме», — сказал он.

Международный слет волонтеров-поисковиков начался 13 июня 2026 года на спортивной базе «Море спорта». На мероприятии собрались 500 участников из шести стран: Сербии, Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и России. Программа слета включает занятия по картографии, радиосвязи, поисковой тактике, организации штабов, ориентированию на местности, основам выживания в дикой природе и оказанию первой помощи.

Ранее Прилучный был назван одним из самых популярных актеров 2026 года.