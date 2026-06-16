Срок пребывания в тюрьме Пи Дидди снова сократился

Срок тюремного заключения американского рэпера P. Diddy (Пи Дидди, Diddy; настоящее имя — Шон Комбс) снова сократили на полтора месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных тюрем США.

По данным издания, P. Diddy выйдет из тюрьмы 23 февраля 2028 года вместо 15 апреля. Изначально дата окончания заключения была назначена на 8 мая 2028 года.

В начале октября прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

В апреле адвокаты Пи Дидди планировали обжаловать приговор в суде Второго апелляционного округа США.

Защита музыканта утверждала, что ему был вынесен очень строгий приговор с учетом того, что жюри присяжных его оправдало по некоторым значительным эпизодам. Транспортировку девушек для занятия проституцией адвокаты также намерены представить в суде как «создание типичной любительской порнографии» на вечеринках.

Ранее Мадуро нанял адвоката рэпера Пи Дидди.