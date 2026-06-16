Обнаженная грудь легендарной статуэтки вызвала скандал в Индии

Обнаженная грудь легендарной статуэтки II века нашей эры вызвала скандал в Индии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Бронзовая скульптура, известная как «Танцующая девушка из Мохенджо-Даро», изображает женщину, стоящую, уперев одну руку в бедро, и является одним из самых узнаваемых артефактов цивилизации долины Инда.

Однако в недавно выпущенном учебнике художественной культуры для девятого класса торс фигурки закрасили темной краской, скрывающей ее анатомические особенности. Историки обвинили Национальный совет по исследованиям и подготовке кадров в области образования, который разработал учебник, в искажении культового артефакта.

В ответ директор Совета Динеш Саклани сообщил журналистам, что после консультаций с экспертами измененное изображение будет изъято из учебника и заменено первоначальной версией.

Глава о долине Инда была одним из основных разделов индийской школьной программы, и хотя скульптура танцующей девушки появлялась в учебниках на протяжении десятилетий, в том числе в более ранних версиях учебников, ее торс никогда не подвергался цензуре.

Сейчас скульптура хранится в Национальном музее в Дели. Археологи считают «Танцующую девушку» большой художественной ценностью и свидетельством передовых знаний цивилизации долины Инда в области металлургии.

Ранее Мединский представил новый учебник с упоминанием Балабанова.