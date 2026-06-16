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Культура

Из-за путаницы звезде реалити-шоу пришлось доказывать, что он жив

Шоумен Бобби Норрис доказал, что жив, после кончины тезки
IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

Бывшая звезда британского реалити-шоу «Единственный путь — это Эссекс» Бобби Норрис вынужден был доказывать, что жив, после кончины тезки. О путанице 39-летний британец рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Норриса, в сети начали распространяться сообщения о кончине некоего Бобби Норриса, из-за чего многие ошибочно решили, что это был он. Сперва траурные сообщения шоумен принял за троллинг.

«А потом их появлялось все больше и больше, и на долю секунды в моей голове промелькнула мысль: «Это не могу быть я, потому что я сейчас ем омлет и все еще жив, черт возьми», — вспоминает он.

Поизучав интернет, Норрис понял, что не стало его тезки. Он выразил соболезнования семье и друзьям другого Бобби Норриса и заверил подписчиков, что жив и здоров.

«Я не думал, что это такое распространенное имя, так что провел пару безумных дней в «Сумеречной зоне», — пошутил он.

Накануне коллега Норриса по шоу «Единственный путь — это Эссекс» Джесс Райт рассказала о пугающем инциденте с ее четырехлетним сыном Пресли.

Ранее водитель-курьер выиграл £5,2 млн в лотерею и сделал бывшим коллегам подарки.

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