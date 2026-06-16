Palestrina исполнит хиты нулевых в туре с масштабным хоровым шоу «Ностальгия»

Летом 2026 года проект Palestrina отправится в большой тур с шоу «Ностальгия» — музыкальным путешествием в эпоху нулевых. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

Масштабное шоу пройдет в летних театрах в Воронеже, Екатеринбурге и Москве. В программе — хиты Бритни Спирс, Нелли Фуртадо, Рианны, Morandi, «Демо», Hi-Fi, Андрея Губина, Шуры, «Отпетых мошенников» и других исполнителей эпохи музыкальных телеканалов, CD-плееров и первых скачанных рингтонов — в необычном сценическом формате.

«Ностальгия» объединит хор, оркестр, живые ударные и электронные биты. Знакомые песни, рассказывают организаторы, прозвучат здесь не как ретро-концерт, а как современное музыкальное шоу, в котором масштабное многоголосие сочетается с драйвом фестивальной сцены. Более 20 музыкантов создают новое звучание хитов, сохраняя их эмоциональную силу и узнаваемость.

По словам дирижера техно-хора Palestrina Гаделя Абдурахманова, проект не стремится воспроизвести прошлое буквально.

«Ностальгия не уводит человека назад. Она возвращает ощущение свободы, радости и энергии, которые связаны с этой музыкой. Мы взяли песни, знакомые буквально с первых нот, и создали для них новое пространство — живое, мощное и современное», — делится он.

Тур стартует 28 июня в Зеленом театре Воронежа, 8 июля продолжится в Екатеринбурге, 11 июля вернется в Воронеж и завершится серией концертов в Москве на сцене Зеленого театра ВДНХ.

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