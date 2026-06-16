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Адвокат Алибасова-младшего раскрыла новые детали его суда с женой за дочь

Юрист Вербицкая-Линник: Алибасов-младший готов содержать жену, не возвращая дочь
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Адвокат Бари Алибасова-младшего Юлия Вербицкая-Линник в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала судебные разбирательства шоумена с женой Ариной. Она рассказала, что ее доверитель готов финансово помогать супруге, но не может позволить возвращение дочери в потенциально опасную обстановку.

Беседа по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка состоялась 15 июня. Вербицкая-Линник подчеркнула, что не они инициировали иск и «судебную войну», и на протяжении всего времени Алибасов-младший не чинил никаких препятствий своей пока еще жене Арине. Адвокат рассказала, что женщина общается и встречается с девочкой, поэтому ее утверждения о том, что она лишена связи с дочкой, не соответствуют действительности.

«Экстренный переезд в Москву из Нижнего Новгорода был связан с психоэмоциональным состоянием Арины. Алибасов-младший, несмотря на то, что в эфире он такой большой и громкий хулиган, на самом деле очень нежный и ответственный отец. Когда он понял, что имеются обстоятельства, которые могут представлять определенную опасность для ребенка, то переехал с ребенком в Москву. Девочка сейчас поставлена на учет в поликлинике, за ней внимательно осуществляется уход. Алибасов-младший работает сейчас удаленно, чтобы находиться с ребенком», — рассказала представитель шоумена.

Вербицкая-Линник поделилась, что Алибасов-младший готов пройти любые экспертизы и выполнить требования суда. Адвокат заявила, что их сторона потребовала назначения и проведения психолого-психиатрической экспертизы в отношении обоих родителей с целью установления детско-родительских отношений и разрешения возникших разногласий.

«В те моменты, когда Арина приезжала в Москву, просила компенсировать ей отель и билеты, Алибасов-младший выполнял все ее требования. Более того, он предлагал ей найти работу в Москве, чтобы она могла видеться с ребенком чаще. Алибасов-младший считает, что для ребенка Арина лучшая мать, но есть обстоятельства, которые требуют дополнительного контроля, и они будут являться предметом судебного исследования», — отметила юрист.

11 июня один из исков Арины Алибасовой был возвращен. Суд не стал рассматривать заявление об определении места жительства ребенка. На данный момент заседание назначено по спору об алиментах. Однако адвокат Алибасова-младшего считает требования его жены нелогичными, так как дочь сейчас с ней не живет.

«Истец Алибасова Арина, с которой ребенок сейчас не проживает, финансово в содержании ребенка все эти месяцы не участвует. Она, не проживая с ребенком, хочет получать с Алибасова-младшего алименты. Это требование странное, не основанное на законе, нелогичное. Но Алибасов-младший готов предоставить Арине дополнительную финансовую помощь, если требуется. Но это не вопрос определения места жительства ребенка, потому что здесь главное здесь безопасность ребенка. Если Арине требуются деньги, Алибасов-младший готов согласовать с ней сумму ежемесячного платежа, но он не может возвращать ребенка в ситуацию, которая может быть опасной для маленькой девочки», — рассказала Вербицкая-Линник.

Ранее Алибасов-младший задолжал по кредитам почти полмиллиона после блокировки счетов.

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