Том Холланд подтвердил свадьбу с Зендеей

Британский актер Том Холланд в интервью Esquire рассказал о свадьбе с Зендеей.

Холланд прокомментировал ИИ-изображения якобы с их свадьбы. Он рассказал, что эти кадры удивили его бабушку. Женщина подумала, что внук не пригласил ее на свадьбу. Когда журналисты издания спросили актера, приходилось ли ему объясняться перед другими членами семьи, он ответил: «Нет, потому что все они были там».

Холланд отказался делиться подробностями свадьбы.

«Это все, что я могу сказать», — заключил артист.

Зендея подтвердила, что помолвлена с Холландом, на прошлогодней церемонии вручения премии «Золотой глобус». Позже, в 2025 году, она продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным Daily Mail, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.

Ранее Холланд признался, что употреблял слишком много спиртного.