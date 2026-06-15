Тридцать тысяч человек пришли в грозу послушать большой концерт LAB с Антоном Беляевым

На «ВТБ Арене» Лолита, Лоза и Доминик Джокер спели на концерте LAB с Антоном Беляевым

В Москве 14 июня прошел концерт LAB с Антоном Беляевым, собравший несмотря на грозу более тридцати тысяч зрителей на «ВТБ Арене». Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы мероприятия.

В этот вечер вместе с Антоном Беляевым и музыкантами Therr Maitz на сцену вышли артисты разных поколений и музыкальных направлений с авторскими аранжировками, созданным специально для LAB.

Найк Борзов открыл шоу культовой «Perfect Day» Лу Рида, Татьяна Буланова исполнила свой хит «Не плачь» в переосмысленной версии, а Юрий Лоза вместе с LAB подарил зрителям новую версию песни «Плот». Лолита эмоционально исполнила песню «Это все» группы ДДТ, а Billy's Band — «Пропадаю я» Любви Успенской. Этно-авангардный акапелла-коллектив Spokanki удивили зрителей исполнением «Южной ночи» группы «Звери». IOWA начала выступление с песни «Одно и то же» из своего репертуара, а затем вместе с солисткой Therr Maitz Викторией Жук зажгла стадион хитом Славы Марлоу «Ты горишь как огонь».

MONA подарила публике проникновенное исполнение «Беги от меня» группы «Гости из будущего», MIRAVI представила атмосферную «Течёт река Волга», которая запомнилась в легендарном исполнении Людмилы Зыкиной. Башкирская фолк-группа AY YOLA исполнила свой этнический хит Homay, а Женя Трофимов и группа «Комната культуры» тронули зал композицией «Поезда», которая получила новое прочтение благодаря LAB. Сергей Сироткин вместе с Therr Maitz объединились в одном номере и показали песню «На берегу безымянной реки» группы Nautilus Pompilius, а электронный дуэт THE DAWLESS и КАССЕТА раскачал арену треком «Не могу остановиться» под мощные раскаты молний и яркую пиротехнику.

Настя Садковская исполнила сразу два неожиданных трека – Natural Blues американского электронного музыканта Moby и легендарную What Is Love, под которую танцевал весь стадион. Вика Жук добавила концерту летнего настроения с песней «Любите, девушки», а во время исполнения Feeling Good Tonight на экранах сцены появлялись живые эмоции зрителей, которые фиксировала специальная кис-камера. Группа Cream Soda вместе со зрителями спела ставшую символом проекта композицию «Никаких больше вечеринок».

Одним из секретных гостей вечера стал Доминик Джокер с хитом «Плачут небеса», другим — Владимир Пресняков с легендарной песней «Стюардесса по имени Жанна».

Еще одним сюрпризом вечера стало появление на сцене Семена – сына Антона Беляева, который вместе с отцом исполнил новую песню «Смола». Беляев представил песню под клавишный аккомпанемент сына, превратив номер в один из самых личных и эмоциональных моментов вечера.

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