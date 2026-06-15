Концерт «Ленинграда» вошел в топ ожидаемых выступлений лета

Москвичам и гостям столицы предложили топ главных летних концертов 2026 года для разных поколений. Списком интересных событий для всей семьи поделился с «Газетой.Ru» сервис Ticketland.

19 июня любителям музыки предлагают отправиться в Тульскую область на фестиваль «Дикая Мята — 2026» — один из крупнейших музыкальных фестивалей, который традиционно собирает десятки артистов самых разных жанров — от инди и рока до фолка и электро. А для семей с детьми тут предусмотрена специальная зона «Территория детства» с развлечениями и программой для самых юных слушателей.

Группа Сергея Шнурова «Ленинград» выйдет на сцену в Москве 26 июня. 14 июля состоится концерт инди-дуэта «Базар» — проекта на стыке жанров рэпа, соула, инди и латиноамериканских мотивов, который называют одним из самых «вайбовых» за последние годы на отечественной сцене.

Пресс-служба фестиваля

Хибла Герзмава — сопрано мирового уровня — даст большой летний концерт в Зеленом театре на ВДНХ 23 июля. 25-26 июля пройдут юбилейные концерты группы «Руки Вверх!» «30 нам уже!» в Олимпийском Комплексе «Лужники» — в сетлист попали песни, ставшие хитами конца 1990-х и 2020-х, а также те треки, под которые до сих пор отрываются школьники.

Еще одна российская суперзвезда Дима Билан выступит на ВТБ Арене с новым шоу «Твой №1» 31 июля, и в этот же день на сцену Зеленого театра на ВДНХ выйдет Елка с летней сольной программой.

Наконец, группа «Звери» отметит 25-летие 15 августа в Олимпийском Комплексе «Лужники». Программа концерта будет включать главные песни разных этапов творчества группы.

Ранее москвичей пригласили в бункер Сталина и номер Ленина.