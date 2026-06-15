Организаторы «Пикника Афиши» раскрыли имя специального гостя

Певец и композитор Дмитрий Маликов станет специальным гостем на «Пикнике Афиши» в Москве 20 июня, сообщили организаторы фестиваля.

Всего на лайн-ап «Пикника» заявлены более 50 артистов, среди которых Feduk, Zoloto, Валерий Сюткин, ЛСП, Mayot, OG Buda и другие.

В Коломенском также выступят «Элли на маковом моле», дуэт «Озера», группа «Стоунд» и другие.

Кроме того, в рамках «Пикника Афиши» пройдет несколько шоукейсов с участием молодых музыкантов, среди которых «Академический отпуск», «Два обреза», Ада и другие.

Напомним, «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и на Елагином острове 8 августа.