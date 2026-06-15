Многомиллионное наследство Пьера Нарцисса разделят между близкими артиста

Многомиллионное наследство певца Пьера Нарцисса разделят между его близкими. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор артиста Сергей Дворцов.

По словам продюсера, спорная ситуация с наследством исполнителя хита «Шоколадный заяц», наконец, прояснилась. Он отметил, что родственники пришли к соглашению, по которому имущество и сбережения на сумму примерно 130 млн рублей разделят между мамой, вдовой, дочерью и внебрачным сыном певца. Также Дворцов отметил, что часть средств, вероятно, достанется и ему.

«Наши адвокаты работают в правильном направлении. Распределяют, кому и что достанется. Мы принимаем общее соглашение с матерью Нарцисса, чтобы четкие были границы в наследстве. Что-то достанется вдове, что-то дочери, что-то матери, что-то сыну Андре. Я вам больше скажу, что-то достанется, скорее всего, мне, потому что там не так давно оказалось, что Нарцисс мне какую-то часть своих средств тоже выделил. Об этом я узнал спустя четыре года. Поэтому сейчас я буду тоже, видимо, в это наследство вступать», — поделился Дворцов.

Также близкие Нарцисса определились и с датой, когда впервые за четыре года прилетят на могилу певца в Камеруне. Директор исполнителя рассказал, что они не смогут приехать в годовщину кончины, но планируют поездку на август.

«Тяжело, конечно, говорить, когда приближается годовщина кончины Нарцисса. Он для нас был всем. Для меня он был и отцом, и другом, и артистом, и братом. Как только его не стало, я, его супруга и дочь Каролина потеряли смысл жизни, это правда. Первые полгода было тяжело эмоционально, потому что, как мы все помним, три раза переносили прощание, потом тело отправили в Камерун, был скандал с матерью, она не хотела, чтобы здесь мы его похоронили. К большому сожалению, четыре года мы его не видим, не можем прийти к нему на могилу. Соответственно, ради того, чтобы его увидеть, как-то с ним соприкоснуться, мы собираемся в августе всей семьей лететь туда. Лететь 13 часов с пересадкой, билеты стоят 200 тысяч рублей на одного человека», — отметил Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что внебрачный сын Пьера Нарцисса перепоет песню «Шоколадный заяц».