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Культура

Анна Семенович о Жанне Фриске: «Для меня она была настоящей старшей сестрой в шоу‑бизнесе»

Анна Семенович призналась, что считала Фриске старшей сестрой в шоу-бизнесе
@ann_semenovich/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске. Артистка призналась, что она была не просто коллегой, а ее старшей сестрой в шоу-бизнесе.

Семенович поделилась, что Фриске очень помогала ей в самом начале построения карьеры на сцене.

«Жанна умела создавать вокруг себя особую атмосферу — легкую, светлую, добрую. Даже в самые напряженные дни, когда график был сумасшедший, она могла пошутить, поднять настроение, заставить нас улыбнуться. У нее было потрясающее чувство юмора и невероятная внутренняя сила. Когда я только пришла в «Блестящие», было непросто — новый мир, новые правила. Но Жанна сразу взяла меня под свое крыло. Помню, как она мне сказала: «Аня, ты яркая, у тебя есть огонь внутри — просто направь его в нужное русло». Благодаря ей я быстрее адаптировалась и поверила в себя. Для меня она была настоящей старшей сестрой в шоу‑бизнесе», — рассказала певица.

По признанию артистки, Фриске могла указывать на ошибки, но при этом всегда поддерживала и помогала другим. Так, исполнительница хита «Где-то летом» делилась советами с Семенович, когда та оставила фигурное катание и присоединилась к «Блестящим». Певица отметила, что сложнее всего было привыкнуть к маленькому пространству после большого катка.

«Однажды на репетиции я, по привычке, широко взмахнула руками — и чуть не задела Ксюшу. Жанна, которая стояла рядом, улыбнулась и сказала своим мягким голосом: «Ань, ну что опять? Опять «Лебединое озеро» включила? Выключай, пожалуйста! У нас тут не каток, а сцена — места мало, так что руки чуть уже, движения компактнее. Она подошла, показала, как правильно поставить руки, как распределить энергию в танце, чтобы все выглядело эффектно, но при этом не мешало девчонкам. А потом, после репетиции, мы сидели в гримерке, пили чай, и Жанна сказала: «Ты не переживай, все придет с опытом. Ты классная, у тебя есть харизма, это главное. Просто привыкай к новому формату. Мы все через это проходили». И знаете, это так согрело душу! Она не просто указала на ошибку — она объяснила, поддержала, помогла. Жанна была не просто коллегой — она была старшей сестрой для нас всех. Доброй, мудрой, душевной. И я благодарна судьбе за то, что мне довелось ее знать. Мне ее очень не хватает», — поделилась Семенович.

Ранее сестра Жанны Фриске показала ее квартиру в Москве.

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