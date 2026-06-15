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Культура

Cпейси заявил, что Собчак заблуждается по поводу его достатка

Актер Кевин Спейси опроверг сообщения, что его состояние достигает $50 млн
Global Look Press

Американский актер и режиссер Кевин Спейси в интервью российской журналистке Ксении Собчак уверил, что даже перед судебными разбирательствами не обладал большим количеством сбережений.

Спейси поинтересовался у Собчак, сколько, по ее мнению, у него было денег. Журналистка считала, что состояние актера превышает $50 миллионов. Артист заявил, что Собчак сильно заблуждается.

«Это совершенно неправда. Могу лишь сказать, что слухи о моем состоянии сильно преувеличены. Когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе предъявляют обвинения, тебе приходится бегать по судам, доказывая свою невиновность. А поток средств при этом прекращается, потому что в Голливуде тебя пока решили посадить на скамейку запасных. Поверьте, деньги улетают только так. А новых не появляется», — поделился артист.

Кевин Спейси был обвинен многочисленными лицами в сексуальных домогательствах, но не был признан виновным ни американским, ни британским судом. Однако за время скандала он лишился карьеры в Голливуде. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

В интервью с Собчак Спейси отметил, что всю жизнь экономил. Во время своей учебы в Джульярдской школе он подрабатывал в ресторане, чтобы заплатить за свое образование. После выпуска артист начал трудиться в театре, где, по его словам, получал «мизерный» оклад.

«Сколько раз мне выключали электричество за неуплату? Знаю, это может показаться безумием. Но я уже проходил через безденежье. И для меня это лишь повод начать жизнь с чистого листа. Вспомнить, что значит жить без излишеств», — рассказал актер.

Ранее Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах.

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