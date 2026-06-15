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Культура

Кевин Спейси не согласился с мнением о политизированности «Оскара»

Актер Кевин Спейси заявил, что «Оскар» не политизирован
Eduardo Munoz/Reuters

Американский актер и режиссер Кевин Спейси в интервью Ксении Собчак не согласился с мнением, что премия «Оскара» в последние годы стала политизированной.

Спейси отметил, что вокруг «Оскара» ходят споры еще с начала его создания. По его мнению, конфликты и обсуждения, которые ходят вокруг премии, не новые.

«Дайте посмотрим, кто вообще ведет споры? Мой вопрос в другом. Спорит Мартин Скорсезе? Или Квентин Тарантино? Или это делают комментаторы в интернете и журналисты развлекательных изданий? Я могу сказать вам только одно, я невероятно горжусь, что я член академии (Американской академии кинематографических искусств и наук – организатор «Оскара» – «Газета.Ru»)», – поделился артист.

По словам Спейси, ему лично может не нравится какие-то конкретные фильмы или чья-то актерская игра из-за собственных предпочтений. Однако, как подчеркнул артист, ему приятно оказаться среди номинантов и получить признание коллег.

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