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Культура

Названа дата выхода сериала «Паша» с Ириной Горбачевой и Татьяной Догилевой

Сериал «Паша» выйдет 10 июля
Амедиатека

Первые две серии драмеди «Паша» выйдут 10 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Амедиатека».

17 июля покажут третью и четвертую серию, 24-го пятую и шестую, а 31-го седьмую и восьмую.

Режиссеры и авторы сценария — Антон Коломеец, который ранее работал над проектами «Свет» и «Чики». Новый сериал расскажет о коренном москвиче Паше Белове, который закончил Гнесинку. Он работает настройщиком пианино и живет размеренную жизнь. Однако судьба подкидывает ему неожиданные повороты – вынужденный переезд к другу, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей.

«Он так часто попадает в неловкие ситуации, будто жизнь хочет ему на что-то открыть глаза — меня это сразу привлекло в сценарии. Лично я очень не люблю оказываться в неловких ситуациях, а с Пашей я пережил их очень много, и это чистейшей воды арт-терапия. Благодаря этому сериалу я начал видеть юмор и иронию жизни в таких моментах, жить стало легче и веселее», — поделился исполнитель роли Паши Аскар Ильясов.

В сериале снялись Аскар Ильясов, Ирина Горбачева, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова, Юлианна Михневич, Аглая Шиловская, Дарья Коныжева, Анастасия Волынская, Елена Жданова, Фархад Махмудов, Алан Бабаяров, Тамерлан Гильванов, Макар Ерошенко.

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