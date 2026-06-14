Джейсон Деруло прилетел в Москву

Американский певец Джейсон Деруло приехал в Москву. Об этом сообщает Super.

Деруло прилетел на частном самолете из Стамбула в аэропорт Внуково. Он выступит 14 июня с большим шоу в завершение своего европейского тура «The Last Dance World Tour».

По словам организаторов мероприятия, в рамках московского концерта Деруло споет песню на русском языке. Менеджмент певца интересовался новостями российских музыкантов, блогеров и тиктокеров.

Как отмечали организаторы, если будет позволять график, артист посетит культурные достопримечательности и погулять по Москве.

Джейсон Деруло — исполнитель хитов «Wiggle», «Want To Want Me», «Savage Love», «Take You Dancing» и других. Он записывал треки со Снуп Доггом, Дженнифер Лопес, Gucci Mane, Адамом Левином и другими звездами сцены.

Артист также выступал в Москве в 2025 году. В прошлый визит на разогреве Деруло его диджей включил трек российского рэпера Icegergert; сам Деруло вышел на сцену под песню «Матушка-Земля» и повторил номера Егора Крида с танцовщицей.

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