Голливудская звезда объяснила, где пропадала 11 лет

Голливудская звезда Джоан Кьюсак объяснила, где пропадала 11 лет. Как рассказала 63-летняя актриса в интервью Variety, она намеренно отказалась от карьеры ради семьи.

В 1999 году Кьюсак впервые озвучила героиню Джесси в «Истории игрушек 2», однако помимо этого дистанцировалась от актерской деятельности. В мае она впервые за 11 лет вышла на красную дорожку на лондонской премьере нового продолжения мультфильма — «Истории игрушек 5».

«Я долго работала, и для меня большая честь работать в этой отрасли продолжительное время, но также здорово и жить своей жизнью, растить детей, находиться в Чикаго и быть нормальным человеком. Это в некотором роде бесценно», — призналась она.

В последний раз сестра актера Джона Кьюсака появлялась на красной дорожке на церемонии вручения премии Showtime «Эмми» в 2015 году. Еще до этого она вместе с семьей переехала в Чикаго, где с 2011 года управляет магазином сувениров Judy Maxwell Home.

За свою карьеру Джоан Кьюсак была дважды номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» — за комедии «Вход и выход» и «Деловая девушка».

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