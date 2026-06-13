Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Голливудская звезда объяснила, где пропадала 11 лет

Актриса Джоан Кьюсак отказалась от карьеры ради семьи
Dave Starbuck/Global Look Press

Голливудская звезда Джоан Кьюсак объяснила, где пропадала 11 лет. Как рассказала 63-летняя актриса в интервью Variety, она намеренно отказалась от карьеры ради семьи.

В 1999 году Кьюсак впервые озвучила героиню Джесси в «Истории игрушек 2», однако помимо этого дистанцировалась от актерской деятельности. В мае она впервые за 11 лет вышла на красную дорожку на лондонской премьере нового продолжения мультфильма — «Истории игрушек 5».

«Я долго работала, и для меня большая честь работать в этой отрасли продолжительное время, но также здорово и жить своей жизнью, растить детей, находиться в Чикаго и быть нормальным человеком. Это в некотором роде бесценно», — призналась она.

В последний раз сестра актера Джона Кьюсака появлялась на красной дорожке на церемонии вручения премии Showtime «Эмми» в 2015 году. Еще до этого она вместе с семьей переехала в Чикаго, где с 2011 года управляет магазином сувениров Judy Maxwell Home.

За свою карьеру Джоан Кьюсак была дважды номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» — за комедии «Вход и выход» и «Деловая девушка».

Ранее Клинт Иствуд завершил 60‑летнюю карьеру в кино.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!