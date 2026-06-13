Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Наталья Бардо научила сына «сажать женщин на шею»

Актриса Бардо обратилась к сыну с призывом заботиться о женщинах
Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Наталья Бардо научила 10-летнего сына Эрика «сажать женщин на шею». Новым роликом она поделилась на своей странице в одной из социальных сетей.

Она обратилась к мальчику с призывом заботиться о женщинах и заявила, что делающие это мужчины — лучшие партнеры. По словам Бардо, она сама «сидит на шее» у его отца.

«И, конечно, те мужчины, которые позволяют это делать, они, эти мужчины, всегда самые лучшие, и нет им равных. Так что ты тоже учись сажать женщину на свою шею с молодости», — сказала актриса.

В ответ мальчик спросил, что делать, если женщина окажется тяжелее его в два раза.

Наталья Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. Сын Эрик родился у пары в 2016 году.

Недавно Артем Михалков рассказал о генетическом коде воспитания детей.

Ранее звезда «Молодежки» Иван Жвакин заговорил о семье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!