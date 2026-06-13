Наталья Бардо научила сына «сажать женщин на шею»

Актриса Наталья Бардо научила 10-летнего сына Эрика «сажать женщин на шею». Новым роликом она поделилась на своей странице в одной из социальных сетей.

Она обратилась к мальчику с призывом заботиться о женщинах и заявила, что делающие это мужчины — лучшие партнеры. По словам Бардо, она сама «сидит на шее» у его отца.

«И, конечно, те мужчины, которые позволяют это делать, они, эти мужчины, всегда самые лучшие, и нет им равных. Так что ты тоже учись сажать женщину на свою шею с молодости», — сказала актриса.

В ответ мальчик спросил, что делать, если женщина окажется тяжелее его в два раза.

Наталья Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. Сын Эрик родился у пары в 2016 году.

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