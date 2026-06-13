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Культура

Врачи отказались отпускать Бузову домой после операции: «Очень больно»

Телеведущая Бузова проведет выходные в больнице после операции на ноге
buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после операции на ноге. Новостями о своем здоровье артистка поделилась в личном Telegram-канале.

Она принесла извинения посетителям ее перенесенного концерта в Ростове-на-Дону, который должен был состояться 13 июня.

«Врачи отказываются меня отпускать даже домой. Все выходные буду в больнице под присмотром врачей», — объяснила перенос Бузова.

Артистка заверила, что самое страшное уже позади.

«Очень сложно, очень больно, голова кружится», — писала после пробуждения от наркоза она.

Telegram‑канал Mash сообщал, что артистка рассекла колено при падении в душе. Позднее канал заявил, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Операция на колене длилась несколько часов.

Ранее сообщалось, что звезда КВН упал в обморок перед выступлением.

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