«Камаз» мог потратить до 20 млн рублей на КВН

Профсоюзная организация компании «Камаз» в 2025 году могла потратить до 20 млн рублей на КВН. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, профсоюз потратил эту сумму на организацию концертов Клуба веселых и находчивых, подготовку своих команд, а также репетиций, тренингов и других проектов.

Утверждается, что на оплату сценаристов, редакторов, организаторов и других специалистов ушло 5 млн 855 тысяч рублей. Больше всех получил Алишер Додарбеков (артист Набережночелнинской филармонии) — 1,3 млн рублей за постановку вокала. Следом идет актер Артем Кукаркин — его гонорар составил 1,1 млн рублей. Сценарист и автор шуток Фанис Сагдиев получил, пишет Mash, 823 тысяч рублей.

При этом отмечается, что чистый убыток ПАО «Камаз» за 2025 год вырос в 11 раз — до 37 млрд рублей, а убыток от продаж продукции компании в 2026 году составил 3,82 млрд рублей. Открытые данные говорят о падении выручки на 14,7 % — с 57,9 млрд до 49,4 млрд рублей.

Известно, что одна из главных команд КВН «Камаза», «Нелогичные», недавно получила повышенный рейтинг на фестивале «КиВиН-2026» в Сочи.

Ранее звезда КВН упал в обморок перед выступлением.