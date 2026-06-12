Ивлеева ложится в больницу

Блогерша Анастасия Ивлеева поделилась в Telegram-канале, что ложиться в больницу ради прохождения полного чекапа организма.

Ивлеева призналась, что собирает чемоданы «с горечью» и едет в клинику как на испытание, хотя и понимает всю важность процедуры. Среди планируемых обследований — УЗИ, гастроскопия, МРТ, анализы крови, проверка гормонов и витаминов и многое другое.

«Прям на три дня Настюшка будет лежать в больничке. Это удобно, чтобы с утра не мотаться. С учетом того, что я терпеть не могу рано вставать, а чтобы доехать к сранья, надо еще более сранья вставать», — объяснила блогерша.

Знаменитость также поблагодарила друзей за «шикарный подарок» и посоветовала подписчикам хотя бы раз в год проходить полную проверку здоровья.

В начале июня Ивлеева показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фигуру в «голом» топе. 35-летняя знаменитость позировала перед камерой в нежно-розовом полупрозрачном кружевном топе, под который надела бюстгальтер. Блогерша добавила к образу юбку, черные колготки и кожаные перчатки. Телеведущая была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с нюдовой помадой.

Ранее сообщалось, что Бузова перенесла операцию, которая длилась несколько часов.