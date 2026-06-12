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Культура

Звезда «Голодных игр» признался, что долго злился из‑за популярности

Актер Джош Хатчерсон заявил, что злился из-за славы после «Голодных игр»
Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Джош Хатчерсон, сыгравший во франшизе «Голодные игры», признался, что испытывал раздражение из‑за повышенного внимания к своей персоне после съемок в проекте. Его слова передает Variety.

Хатчерсон отметил, что съемки стали для него своеобразным «колледжем»: в 19 лет он не пошел учиться, а взрослел прямо на площадке, вместе с командой. Актер признался, что вырос в небольшом городке в Кентукки и начал сниматься в детстве просто из любви к кино.

«Слава не входила в мои планы. Меня просто швырнуло в этот мир. Это было непросто. <...> Долгое время я злился на все это, потому что не хотел такого внимания. Я ходил весь такой обиженный, с камнем за пазухой», — поделился Хатчерсон.

Спустя годы, признался Хатчерсон, его взгляд на тот период изменился: оглядываясь назад, он гораздо сильнее ценит пережитый опыт.

В декабре 2025 года издание The Hollywood Reporter сообщило, что Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снимутся в приквеле фильмов по вселенной «Голодных игр». Новая часть получила название «Голодные игры: Рассвет жатвы».

Приквел расскажет о событиях, которые произошли за 24 года до хронологии основной серии фильмов. Как отмечает THR, персонажи звезд «Голодных игр» появятся в сцене из будущего

Ранее сообщалось, что звезда «Дэдпула» едва выжил после ДТП в 18 лет.

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