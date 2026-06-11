Сын рэпера Децла признался в зависимости: «Снова хочется вернуться»

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий признался в интервью «Газете.Ru», что испытывает тягу к участию в реалити-шоу — как к проектам на выживание, так и программам, где важна интрига.

«Это как адреналиновая зависимость: в моменте тяжело, думаешь: «Зачем мне это вообще нужно?», а потом проходит время — и снова хочется вернуться», — сказал он.

При этом Толмацкий отметил, что ему ближе форматы, где сочетаются физическое преодоление и психологическая составляющая.

«Когда нужно не просто терпеть и проходить испытания, а еще читать людей, выстраивать отношения и принимать решения в напряженной обстановке — вот это мне действительно интересно», 00 поделился он.

Говоря об участии в шоу «Мастер игры», Толмацкий отметил, что ехал на проект с желанием пройти как можно дальше — при этом победа была для него второстепенной.

13 июня на ТНТ стартует второй сезон психологического реалити-шоу «Мастер игры». Толмацкий стал одним из участников проекта и в интервью «Газете.Ru» рассказал о съемках в реалити, поделился воспоминаниями об отце, порассуждал о современной музыке.

Ранее сообщалось, что сын Децла назвал нелюбимые песни отца.