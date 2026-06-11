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Культура

Жасмин заступилась за дочь: «Через пару лет вы ее не узнаете»

Певица Жасмин заявила на фоне хейта, что у ее дочери гормональные проблемы
jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Жасмин отреагировала на критику внешности своей дочери Маргариты. Она заявила, что у девочки временные гормональные проблемы. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Жасмин, семья сейчас работает со специалистами. Она отметила, что Маргарита еще ребенок и впереди у нее много изменений.

«Поверьте, через год‑два‑три вы ее вообще не узнаете, это будет самый красивый ребенок в мире. Она и так для меня самая красивая, просто самая лучшая. Здорово, что у нее красивая душа — это самое главное. Будем общаться с врачами и все обсуждать», — сказала артистка.

Жасмин добавила, что сначала Маргарита тяжело переживала негативные комментарии, но со временем научилась их игнорировать.

У Жасмин трое детей. Она родила первенца Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. А в 2011 году артистка вышла замуж за бизнесмена Илана Шора. Супруги воспитывают дочь Маргариту и сына Мирона.

В конце апреля певица Жасмин и ее муж Илан Шор направили 250 млн рублей на восстановление жилья пострадавшим от наводнения в Дагестане.

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