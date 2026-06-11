Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Михаилу Галустяну грозит штраф за мусор в горах

Mash: после съемок сериала Галустяна в Осетии нашли крупногабаритный мусор
Fresh Film

Актеру и продюсеру Михаилу Галустяну, а также его команде грозит штраф за крупногабаритный мусор в горах Осетии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, после съемок сериала с Галустяном местные жители обнаружили оставленный на природе реквизит. Добровольцы убрали мелкие отходы, однако коробки, пеноблоки и пластик остались — вывезти это тяжело из-за труднодоступности места.

Теперь организаторам грозит штраф в 30 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Пока Галустян не комментировал претензии.

Накануне сотрудник Большого театра Андрей Жирных бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту учреждения культуры. Его арестовали на 10 суток за хулиганство.

Ранее сообщалось, что исполнителя хита «Gangnam Style» судят за махинации с психотропными препаратами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!