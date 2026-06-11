Михаилу Галустяну грозит штраф за мусор в горах

Mash: после съемок сериала Галустяна в Осетии нашли крупногабаритный мусор

Актеру и продюсеру Михаилу Галустяну, а также его команде грозит штраф за крупногабаритный мусор в горах Осетии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, после съемок сериала с Галустяном местные жители обнаружили оставленный на природе реквизит. Добровольцы убрали мелкие отходы, однако коробки, пеноблоки и пластик остались — вывезти это тяжело из-за труднодоступности места.

Теперь организаторам грозит штраф в 30 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Пока Галустян не комментировал претензии.

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