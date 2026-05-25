Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Дэвид Харбор назвал любимый сезон «Очень странных дел»

Актер Дэвид Харбор признался, что первый сезон «Очень странных дел» его любимый
Mario Anzuoni/Reuters

Актер Дэвид Харбор, известный по роли Хоппера в сериале «Очень странные дела» заявил, что его любимый сезон — первый. Об этом сообщает Deadline.

«Я тогда был стройнее», — шутливо пояснил он.

Актер признался, что вспоминает съемки над первыми эпизодами как самое чудесное время в его жизни. Он отметил, что играть депрессивного Хоппера было непросто, но созданная на съемочной площадке «семья» и сама история помогли ему получить уникальный профессиональный опыт.

Харбор также рассказал, что во время работы с молодыми актерами, среди которых Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и Ной Шнапп, его восхищала их расслабленность перед камерой.

«Даже во время дублей они могли пукнуть или сделать что‑то такое — и ты просто не мог поверить, что у них хватает расслабленности делать это перед крутящейся камерой. Я думал: «Это невероятная расслабленность. Я бы тоже хотел так. Не быть таким зацикленным на себе», — сказал он.

Сериал «Очень странные дела» стартовал на стриминговой платформе Netflix в 2016 году. В декабре 2025 года сообщалось, что Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».

Ранее стало известно, что звезда «Очень странных дел» показала фигуру в бикини.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!