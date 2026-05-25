Дэвид Харбор назвал любимый сезон «Очень странных дел»

Актер Дэвид Харбор, известный по роли Хоппера в сериале «Очень странные дела» заявил, что его любимый сезон — первый. Об этом сообщает Deadline.

«Я тогда был стройнее», — шутливо пояснил он.

Актер признался, что вспоминает съемки над первыми эпизодами как самое чудесное время в его жизни. Он отметил, что играть депрессивного Хоппера было непросто, но созданная на съемочной площадке «семья» и сама история помогли ему получить уникальный профессиональный опыт.

Харбор также рассказал, что во время работы с молодыми актерами, среди которых Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и Ной Шнапп, его восхищала их расслабленность перед камерой.

«Даже во время дублей они могли пукнуть или сделать что‑то такое — и ты просто не мог поверить, что у них хватает расслабленности делать это перед крутящейся камерой. Я думал: «Это невероятная расслабленность. Я бы тоже хотел так. Не быть таким зацикленным на себе», — сказал он.

Сериал «Очень странные дела» стартовал на стриминговой платформе Netflix в 2016 году. В декабре 2025 года сообщалось, что Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».

