Каневский прокомментировал свою внезапную популярность в Азии

Актер и телеведущий Леонид Каневский, ставший мемом в Азии благодаря рисункам местной художницы Yamadori, отреагировал на портреты с ним. Видео с комментарием заслуженного артиста РСФСР опубликовала его дочь Наталья в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актер зачитал комментарии, в которых иностранцы восхищались его харизмой. Также Наталья показала рисунок, на котором он сидит в кресле в солнцезащитных очках.

«Одно лицо», — сказал актер.

Каневский стал мемом среди зарубежной аудитории в соцсети X. Южнокорейской художница под псевдонимом Yamadori опубликовала в соцсетях рисунок с изображением Каневского, нюхающего свежевыпеченный хлеб. Позже иллюстраторка посвятила еще несколько работ российскому актеру. Она призналась, что узнала о существовании ведущего «Следствие вели…» из Pinterest.

Леонид Каневский стал известен благодаря телефильму «Следствие ведут ЗнаТоКи», где сыграл полковника милиции Александра Томина. В 2006 году на телеканале НТВ начала выходить передача в жанре тру-крайм «Следствие вели…» о преступлениях в СССР, бессменным ведущим которой стал Каневский. Некоторые фразы из «Следствие вели...» и стали самыми популярными мемами — в сети можно встретить много вариаций шуток на тему фраз ведущего «Впрочем, это уже совсем другая история» и «Никто, конечно же, ничего не [собирался делать, сделал]».

Ранее Каневский рассказал об отношении к мемам со своим участием.