Каневский рассказал об отношении к мемам со своим участием

Советский и российский телеведущий и актер Леонид Каневский в интервью журналистке Лауре Джугелии рассказал об отношении к мемам со своим участием. Интервью опубликовано на канале FAMETIME TV.

По словам Каневского, о мемах с ним ему рассказала дочь.

«Приятно, что среди этих мемов ни одного бестактного изображения, ни одного бестактного слова, уважительные и ироничные фразы. И вот это, конечно, мне приятно. Люди относятся уважительно — это самое главное», — заявил он.

Джугелия сообщила актеру, что в социальной сети «ВКонтакте» есть группа с 70 тысячами подписчиков, где каждый день публикуют новые мемы с актером уже несколько лет, и Каневский приятно удивился.

Леонид Каневский стал известен благодаря телефильму «Следствие ведут ЗнаТоКи», где сыграл полковника милиции Александра Томина. В 2006 году на телеканале НТВ начала выходить передача в жанре тру-крайм «Следствие вели…» о преступлениях в СССР, бессменным ведущим которой стал Каневский. Некоторые фразы из «Следствие вели...» и стали самыми популярными мемами — в сети можно встретить много вариаций шуток на тему фраз ведущего «Впрочем, это уже совсем другая история» и «Никто, конечно же, ничего не [собирался делать, сделал]».

Также Каневский рассказал, почему снимался полуобнаженным у Гайдая.

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