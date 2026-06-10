«Она давно была больна!»: коллега Чурсиной раскрыла, с какой болезнью боролась артистка

Народная артистка СССР Людмила Чурсина последние полгода не выходила на сцену Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила «Абзацу» ее коллега — актриса Алина Покровская.

Покровская уточнила, что Чурсина последние полгода лечила бедренную кость, делала уколы и ездила в Санкт-Петербург.

«Она давно больна! Ну что ж вы хотите? Она 1941 года рождения, я — 1940-го, мы почти ровесницы. Все это очень больно, тем более чувствуешь, что мины ложатся все ближе и ближе», — сказала артистка.

О кончине народной артистки СССР сообщил 10 июня театр Российской Армии. Там также подтвердили, что Чурсиной не стало после продолжительной болезни.

Людмила Чурсина чуть больше месяца не дожила до своего юбилея. 20 июля 2026 года ей должно было исполниться 85 лет. Артистка известна зрителям по десяткам ролей в кино и театре. Ее самые известные работы: «Когда деревья были большими» (1961), «Донская повесть» (1963), «Угрюм-река» (1968), «Виринея» (1968) и др. В последние годы Чурсина часто играла королевских особ — императриц и правительниц в спектаклях и фильмах, связанных с историей России.

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