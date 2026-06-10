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Культура

Бикович вспомнил, как его дед освобождал Югославию с советскими солдатами

Актер Бикович заявил, что его дед участвовал в освобождении Югославию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Милош Бикович признался ТАСС, что освобождение Белграда и Югославии является для него личной историей.

Бикович объяснил, что однажды нашел на чердаке фото с дедом времен освобождения Югославии. На ней родственник актера запечатлен вместе с советским солдатом-армянином.

«Это история, которую я нашел на чердаке у своего дедушки. Фотографию, на которой карандашом написано: «Годы освобождения» на русском языке», — отметил артист.

Бикович считает, что кинематографистам стоит снять проекты об отношениях России и Сербии. Он уверен, что есть множество примеров взаимной поддержки и культурного влияния между этими странами.

«Очень много таких моментов в истории, когда этот огонь переливался из чаши в чашу: Сербия — Россия, Россия — Сербия. Очень много таких интересных и для меня вдохновляющих историй», — поделился актер.

Милош Бикович родился в столице Сербии в Белграде. Он стал наиболее известен российскому зрителю после участия в фильме «Холоп» в 2019 году.

Ранее Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд.

 
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