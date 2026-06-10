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Культура

В Санкт-Петербурге отреставрируют один из старейших кинотеатров

«Фонтанка»: кинотеатр «Аврора» отреставрируют за 524 млн рублей
Telegram-канал «Пиотровский Online»

В Санкт-Петербурге отреставрируют один из старейших кинотеатров города – «Аврору». Об этом сообщает «Фонтанка».

Здание расположено в центре города – на Невском проспекте. На данный момент представители кинотеатра ищут подрядчика для проведения масштабной реставрации. Максимальная стоимость контракта составляет 524,5 млн рублей.

В ходе работ планируется обустройство дополнительных входов внутри полуротонды; перенос на историческое место, в фойе, скульптуры «Аврора на бочке»; обустройство гардероба; перемещение кинобара в Белое фойе (на историческое место); оборудование залов новым кинооборудованием и увеличение экрана в Большом зале.

Последний раз в «Авроре» проходили крупные реставрационные работы в 1998 году – в честь 85-летия. В это время там установили новейшую звуковоспроизводящую аппаратуру, новый акустически прозрачный экран и новые кресла. На фасад была возвращена копия исторической статуи, которая украшала кинотеатр в 1913 году – Венеры Медицейской. В 2010 году был установлен цифровой кинопроектор с новой моделью активных 3D-очков.

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