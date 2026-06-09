В Киеве с Аллеи звезд пропали таблички Потапа и Насти Каменских

В центре Киева с Аллеи звезд убрали таблички певцов Потапа и Насти Каменских

В центре Киева с Аллеи звезд убрали таблички украинских певцов Алексея Потапенко (Потап) и Анастасии Каменских. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Потап получил свою табличку в 2019 году — к 20-летию творческой деятельности, а Настя Каменских — в октябре 2020 года.

В публикации не сообщается, кто и почему убрал таблички.

1 мая дуэт Потапа и Насти Каменских объявили о расставании после многолетней совместной карьеры и 7 лет брака. 18 мая артисты воссоединились после 9-летней творческой паузы и недавнего развода. По словам певцов, они снова будут выступать в дуэте.

Исполнители хитов «Не пара» и «Чумачечая весна» начали карьеру в 2006 году. О своей свадьбе они объявили в мае 2019 года. Накануне бракосочетания Потап выпустил клип на песню «Константа», в подписи к которому рассказал о романтических отношениях с давней коллегой.

Ранее Потап и Настя Каменских выступили в дешевых пабах США.