Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

В Киеве с Аллеи звезд пропали таблички Потапа и Насти Каменских

В центре Киева с Аллеи звезд убрали таблички певцов Потапа и Насти Каменских
Соцсети

В центре Киева с Аллеи звезд убрали таблички украинских певцов Алексея Потапенко (Потап) и Анастасии Каменских. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Потап получил свою табличку в 2019 году — к 20-летию творческой деятельности, а Настя Каменских — в октябре 2020 года.

В публикации не сообщается, кто и почему убрал таблички.

1 мая дуэт Потапа и Насти Каменских объявили о расставании после многолетней совместной карьеры и 7 лет брака. 18 мая артисты воссоединились после 9-летней творческой паузы и недавнего развода. По словам певцов, они снова будут выступать в дуэте.

Исполнители хитов «Не пара» и «Чумачечая весна» начали карьеру в 2006 году. О своей свадьбе они объявили в мае 2019 года. Накануне бракосочетания Потап выпустил клип на песню «Константа», в подписи к которому рассказал о романтических отношениях с давней коллегой.

Ранее Потап и Настя Каменских выступили в дешевых пабах США.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!