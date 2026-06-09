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Культура

Звезда «Глухаря» объяснил, почему не считает деньги

Актер Аверин перестал копить деньги после денежной реформы 1991 года
Павел Кашаев/Global Look Press

Актер Максим Аверин признался в беседе с kp.ru, что перестал копить деньги после денежной реформы 1991 года.

«Раньше наши бабушки откладывали деньги на черный день. Но пришел этот черный день, и они остались без денег. Поэтому я решил не откладывать», — рассказал артист.

По мнению Аверина, зарплата существует для того, чтобы ее тратить. Артист не сожалеет о потраченных деньгах и не считает их.

«Не в том смысле, что я беззаботно живу. А в том смысле, что деньги — не самое главное в жизни», — поделился актер.

В феврале Максим Аверин признался, что отказывается выступать на корпоративах, где люди едят. Как отметил артист, он ставит перед заказчиками условия, что будет выступать на частном мероприятии, если в этот момент никто из зрителей не ест. По словам актера, однажды он ушел с подобного выступления.

Максим Аверин приобрел популярность в стране благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». С 1997 по 2015 год он играл в театре «Сатирикон», затем — в Московском академическом театре сатиры, с 2021 года возглавляет Сочинское концертно-филармоническое объединение.

Ранее звезда «Глухаря» похудел на 20 килограммов ради роли.

 
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