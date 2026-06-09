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Культура

Актер Игорь Петренко практически полностью погасил долг по алиментам

Актеру Игорю Петренко осталось выплатить Климовой 108 тысяч рублей по алиментам
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Игорь Петренко практически полностью погасил долг по алиментам Екатерине Климовой. «Газета.Ru» выяснила, что на данный момент он должен 108 тысяч рублей.

В декабре прошлого года на сайте ФССП была опубликована информация, что задолженность Петренко превысила 1,5 млн рублей. Также у актера были штрафы за неуплату парковки и исполнительские сборы на сумму почти 33 тысячи рублей. В апреле 2026 года с него взыскали 875 тысяч рублей, причем долг все равно достигал 379 тысяч рублей. Однако на данный момент артист практически полностью погасил все задолженности. Ему осталось выплатить экс-супруге 108 тысяч рублей.

В 2025 году Петренко уже предпринимал попытку полностью избавиться от долга по алиментам. СМИ сообщали, что ему оставалось выплатить 15 тысяч рублей, но он просрочил платеж, из-за чего задолженность вновь превысила миллион рублей. Сам актер предпочитает не комментировать новости о своих финансах.

После развода Климова и Петренко заключили соглашение, по которому актер должен перечислять деньги на содержание сыновей до их совершеннолетия. Точная сумма ежемесячных выплат не раскрывается, но, предположительно, алименты достигают 1,5 или 1,6 млн рублей. После 18-летия старшего сына Матвея актер выплачивает деньги только на 17-летнего Корнея.

Ранее Екатерина Климова опубликовала фото матери с ее 17-летним внуком.

 
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